Lucky, a primeira aventura do ator John Carroll Lynch na realização, revisita o estilo western do cinema dos anos 70 para narrar o último fôlego de vida da personagem principal Lucky (Harry Dean Stanton), um velho resmungão ateu, veterano da Marinha dos Estados Unidos, que, aos 90 anos, percebe que está perante o declínio da vida. A viver sozinho numa cidade pequena na margem do deserto e a braços com o delinear cada vez mais evidente de uma personalidade que tem tanto de rígida e íntegra como de divertida e independente ? a sua ?, Lucky tem um ataque de pânico e cai em casa. Esse momento é um ponto de viragem e Lucky começa a entender que os vizinhos podem não ser os inimigos que sempre imaginou.

Entretanto, o insólito desaparecimento de um cágado põe a remota e pacífica cidade em alvoroço e Lucky começa a envolver-se no assunto com tal intensidade que parece querer congelar os últimos momentos da vida. David Lynch, Ron Livingston, Tom Skerritt e Ed Begley Jr também fazem parte do elenco.

O ator Harry Dean Stanton desapareceu no passado mês de setembro, aos 91 anos de idade, poucos dias antes da estreia comercial do filme nos EUA. "A atuação de uma vida. Tudo o que Harry Dean Stanton fez na sua carreira e na sua vida, trouxe-o a este momento triunfal em Lucky", escreve a publicação americana Variety, ao falar do incrível legado cinematográfico de Stanton.

Veja o trailer, em cima.