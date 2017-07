Fica em Atlanta, na Georgia, e é oficialmente a mais popular do site de arrendamentos temporários Airbnb. Tem mais de 300 mil pageviews por mês e aparece nas wishlists de mais de 147 mil utilizadores daquela plataforma online.

Trata-se de uma casa em madeira, construída numa árvore, e composta por três divisões ligadas entre si por pontes de madeira, enfeitadas com luzinhas. O seu interior é todo decorado com algumas peças de antiguidade, escolhidas ao pormenor para criar um ambiente capaz de fazer lembrar os contos de fadas. No site, o espaço é descrito como o refúgio perfeito para duas pessoas descansarem.

Entretanto, a propriedade já chamou a atenção de alguns meios de comunicação, nomeadamente do programa de televisão norte-americano Today Show. Ao programa, o proprietário da casa, Peter Bahought, revelou ter sido ele a construí-la há mais de 18 anos, mas confessou que nunca antes tinha pensado em partilhá-la com o mundo, achando que ninguém se interessaria.

Se quiser fazer uma reserva para este idílico spot, vai ter de esperar pelo menos até ao ano que vem.