Fica a 115 quilómetros de Londres, em Northamptonshire, Althorp, e é uma mansão de estilo Tudor, composta por 90 assoalhadas, incluindo 30 quartos.

A propriedade foi construída em 1508, pela família Spencer, e assim tem permanecido desde há 500 anos. Ao todo, por aqui passaram 19 gerações de Spencers. Foi aqui também que viveu a famosa Georgina Cavendish, Duquesa de Devonshire, uma das mais emblemáticas socialites do século XVIII, interpretada no cinema por Keira Knightley no filme The Duchess (2008).

O actual proprietário é Earl Charles Spencer, irmão de Diana, que decidiu abri-la ao público todos os anos, durante os meses de julho e agosto, depois da trágica morte de Diana. É numa pequena ilha situada no meio do lado da propriedade, que se encontra o edifício onde foi sepultada a princesa Diana.

Este ano, a propósito dos 20 anos da morte de Diana, foi organizada a exposição da coleção das já icónicas fotografias de Diana assinadas por Mario Testino. Mais informações para visitar Althorp aqui.