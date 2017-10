É conhecida como a Pond House e foi construída por Stanford White da McKim, Mead & White, responsável pela estação da Pensilvânia e pelo Campus da Universidade de Columbia.

A mansão, situada ao lado de uma reserva natural de 17 hectares e virada de frente para o lago Georgica, conta com 7 quartos e 7 casas de banho. O construtor da casa deu-lhe uma volta de 90 graus, de forma a otimizar a vista para o lago.

Um estúdio de três pisos transformou-se num enorme salão de 9 metros de altura. As casas de banho foram também remodeladas com mármore italiano de Verona. A chaminé de pedra da cozinha é talhada e data do século XVIII.

A propriedade conta ainda com uma casa independente de 167 metros quadrados, incluindo sala, cozinha completa, dois quartos e uma casa de banho.