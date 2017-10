Peggy Whitson terminou no sábado passado a sua missão na Estação Espacial Internacional que teve início em novembro de 2016 e que durou 288 dias. Whitson tem 57 anos e passou a ser a astronauta norte-americana com mais tempo no espaço, totalizando 665 dias.

A astronauta foi a primeira mulher a comandar uma Estação Espacial e também a primeira com mais caminhadas espaciais. Agora, alcança o recorde de 665 dias no Espaço, que mais nenhum astronauta norte-americano havia conseguido. Percorreu 196,7 milhões de quilómetros e realizou 4623 órbitas à volta da Terra, antes de aterrar no Cazaquistão.

O recorde mundial em órbita continua a pertencer ao astronauta russo Gennady Pedalka, que esteve no espaço 879 dias.