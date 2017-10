O iPhone 8 e o iPhone 8 Plus já eram esperados pelos mais atentos às tecnologias da Apple e chegam já amanhã, dia 12 de Setembro, com algumas novidades. Mas além dos modelos que atualizam o modelo 7 e 7 Plus, chega também o novo iPhone X. Diz-se que este lançamento da Apple vai custar perto de €1000 e marca o 10.º aniversário do iPhone, o produto mais popular da marca.

O novo iPhone X não terá botão home e será controlado apenas por uma série de gestos faciais. A câmara frontal terá, pela primeira vez, a tecnologia OLED que permite fotografias de alta definição. Há também novidades no sistema operativo. O mecanismo de reconhecimento facial foi desenvolvido e já será possível reconhecer o utilizador pelo olhar. O novo iPhone tem também sensores 3D que permitiram uma novidade – os Animoji – que permite criar emojis que refletem a expressão do utilizador.

O iPhone 8 e o 8 Plus serão também uma surpresa. Os novos carregadores permitem carregar o telemóvel sem fios e o painel de trás volta a ser em vidro, como no iPhone 4.

Mas a Apple não se fica pelos smartphones e tem também já programadas algumas novidades, como os mais recentes modelos do Apple Watch, uma nova Apple TV e o Apple Park, que será a nova sede da empresa, em Cupertino, Califórnia.