Este ano, exatamente a 21 de agosto, todos nós iremos pesar um quilo a menos. Independentemente de ter andado a fazer dieta ou não, se nesse dia subir para uma balança para se pesar, confirmará que tem um quilo a menos. No entanto, esse efeito apenas durará umas horas, garante a NASA.

De acordo com um comunicado oficial divulgado pela agência espacial, nesse dia irá acontecer um eclipse do sol que produzirá dois efeitos colaterais devido à influência gravitacional da Terra, do Sol e da Lua. O primeiro fará com que a balança nos indique que temos um quilo a menos, apesar de não termos diminuído a massa corporal. Já o segundo corresponde a uma subida considerável das marés.

Os únicos que poderão aproveitar este eclipse são os norte-americanos, que poderão vê-lo durante uma hora e meia. Mas todos, no mundo inteiro, darão pelos efeitos no peso.