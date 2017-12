8 festas para a Passagem de Ano

COLISEU DOS RECREIOS | Chama-se Revenge of the 90’s e, na noite de passagem de ano, quer levar-nos numa viagem no tempo até à década de 90. A acontecer no Coliseu dos Recreios, na festa vamos poder assistir ao espetáculo de bailarinos e personagens icónicas dos nineties. Para já, os organizadores garantem que “o que se vai viver é algo que nunca mais ninguém vai esquecer”. Os bilhetes têm vindo a esgotar rapidamente e, neste momento, já só estão disponíveis os lotes de €60 (inclui uma Sagres mini e quatro bebidas), de €600 (camarotes de seis pessoas com bar aberto) e de €750.