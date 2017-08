Todos os anos a revista Travel & Leisure consulta os melhores especialistas de viagens para eleger os 50 destinos a visitar durante o ano. Em 2017, a lista está naturalmente preenchida com destinos paradisíacos. No topo está Angra dos Reis, no Brasil, entre o Rio de Janeiro e São Paulo, seguindo-se Belfast, na Irlanda do Norte, e Belgrado, a capital da Sérvia. Surpreendentemente, Portugal não está na lista deste ano.