SUD Lisboa

De 8 a 20 de dezembro, o SUD Lisboa Terrazza tem disponíveis três opções de menu para grupos (de 8 a 30 pessoas), para jantar com vista para o rio, ao mesmo tempo que se celebra a época natalícia. O chef italiano Marco Legittimo assina pratos tão deliciosos como o tártaro de black angus em cubos servido com fondue de queijo castelmagno e trufas pretas, robalo cozinhado em sal aromático com beringela caponatina e puré de feijão cannellini ou rolo de peru assado recheado com laranja e frutos secos, castanhas em molho de framboesa e anis estrelado, batata assada e molho assado. Há menus de três pratos, €45, quatro entradas para partilhar, €55, e quatro pratos, €60. Nenhum dos menus inclui bebidas e as reservas têm de ser feitas com antecedência. Reservas: rsv.terrazza@sudlisboa.com



Gecko Bistro

O Gecko Bistro, do Espiche Golf, em Lagos, preparou um programa especial para os almoços e jantares de grupo. Com preços entre os €19,50 e os €25 por pessoa, há três menus que incluem duas entradas, dois pratos principais, um de carne e outro de peixe, e duas sobremesas. Entre as sugestões, destacam-se nas entradas o atum levemente braseado, enrolado em sementes de sésamo e papoila, com molho de soja picante, ou a salada de endívias e queijo azul com nozes e molho de mostarda e mel, enquanto nos pratos principais surgem propostas como o lombo de tamboril com alcaparras, batata nova assada, alecrim e salada de tomate ou chambão de borrego com puré de alho-francês e molho de menta. Nas sobremesas, sobressaem a pavlova com coulis de frutos vermelhos, o brownie de chocolate e gelado de baunilha e o cheesecake asturiano. As bebidas são à parte. Reservas: 282 68 82 70 ou reservations-reception@espiche-golf.com

Mercantina

A Mercantina, que tem espaços em Alvalade e no Chiado, preparou três menus especiais para celebrar com os amigos: Regalo (€18), Amici (€20) e Fortuna (€21) são as propostas gastronómicas que estão disponíveis preparadas pelos chefs Giorgio Damasio e Diogo Coimbra. Com o menu Regalo regressam os clássicos, como o tagliatelle salteado com cogumelos e speck, a pizza margherita e a pannacotta con nutella. No menu Amici, a segunda proposta da Mercantina, os chefs sugerem os intensos sabores do risotto de farinheira com croquete de ovo de codorniz, a pizza mercantina e a pizza per amici, terminando com o clássico tiramisu. Por fim, o menu Fortuna explora os sabores finos do ravioli de ricotta, espinafres e nozes, molho de tomate e manjericão, do risotto de cogumelos frescos salteados com alho, alecrim e creme de trufa e termina de forma fresca com o gelado de limão e lima ou baunilha e morango. Os menus de grupo aplicam-se a 10 ou mais pessoas e as reservas deverão ser feitas com uma antecedência mínima de cinco dias, com indicação de hora e número de pessoas, para reservas@mercantina.pt .

O Prego da Peixaria

O Prego da Peixaria Alvalade é uma das melhores opções em Lisboa onde pode fazer o jantar de Natal do escritório. A especialidade são os hambúrgueres de peixe, como o Burguer de salmão e choco, o Burguer de camarão e o Burguer de bacalhau, mas também há várias opções de carne (entre €8 a €11,50) como o prego Dandy (carne do lombo, queijo da ilha, cebola, alho-porro) ou o prego Hippie (carne do lombo, tomate-cereja, cogumelo Portobello e abacate em papo-seco). Nas sobremesas, o Prego da Peixaria sugere o carpaccio de maçã com mel e bola de gelado de canela ou o arroz-doce ‘sem invenções’. O espaço propõe três menus diferenciados (€20, €25 e €35) com as melhores selecções do menu. Reservas de segunda a quinta-feira (mínimo de 10 pessoas) através do e-mail fernando.martins@opregodapeixaria.com ou do contacto 92 439 81 97.

Marhaba Project