PANDA E OS CARICAS | A digressão nacional do novo musical do Panda, que conta a história da aventura do Panda e dos seus amigos em Hollywood, já arrancou no passado dia 2 de dezembro, em Loulé. Os próximos espetáculos serão em Coimbra (8 de dezembro), Lamego (dia 9), Gondomar (dia 10), Lisboa (dias 16 e 17) e Guimarães (dia 23).

MUSEU DO TEATRO | Nos dias 11, 12, 13, 18, 19 e 20 de dezembro, no Museu do Teatro, em Lisboa, os mais novos podem participar num ateliê de leitura de contos e lendas de Natal de diferentes continentes. O museu receberá também duas peças de teatro (A Loja dos Sonhos e Um Natal Especial), que requerem marcação prévia.

MAAT | A programação de férias escolares do MAAT em Lisboa inclui atividades em torno da ciência e da arte que estarão a decorrer de 18 a 22 de dezembro. As Oficinas de Natal estão divididas em duas partes: a Oficina de Artes Plásticas, que convida os mais novos a desenhar e a criar pequenos presentes (nos dias 18, 19 e 29 de dezembro), e a Oficina de Energia e Eletricidade, que dá às crianças a oportunidade de experimentar trabalhos de eletricidade e mecânica (nos dias 21 e 22 de novembro).

SERRALVES | De 18 a 22 de dezembro, o Museu Serralves vai ter várias atividades para as crianças dos 4 aos 6 anos. Oficinas onde podem explorar dispositivos luminosos, estudar os dinossauros e criar pequenas obras de arte são algumas das propostas da fundação. Em família, nos dias 3, 10 e 17 de dezembro, poderão criar lanternas de Natal e escrever postais com tinta invisível. A entrada é gratuita para crianças até aos 12 anos; os adultos pagam €5.

PAVILHÃO DO CONHECIMENTO | Para crianças entre os 6 e os 11 anos, a oficina do Pai Natal estará aberta entre os dias 18 e 20 de dezembro e desafia os mais pequenos a criarem brinquedos com cabos e engrenagens, testar a dose química das guloseimas e decorar o Pavilhão do Conhecimento com tintas condutoras.