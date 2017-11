Comer (e chorar por mais) as novas criações da L’Éclair

São uma das maravilhas clássicas da pastelaria e há quem saiba reinventá-las de forma original. Falamos da pastelaria francesa de Matthieu Croiger e João Henriques, no Saldanha, a L’Éclair, e dos melhores éclairs da cidade. Com a chegada do outono, renova-se a carta e agora podemos encontrar irresistíveis combinações como o Caramelo Pêra (ganache de chocolate Dulcey e caramelo salgado, pêra cozida em calda aromática, crumble de especiarias e caramelo cremoso, €4,50) ou Café Orélys (cremoso de café com chocolate Valrhona, Orélys 35 %, notas aromáticas de especiarias, bavaroise de café e folha de ouro, €3,95). Av. Duque de Ávila, 44, aberto das 9h às 20h.

Aprender sobre gastronomia no Congresso de Cozinheiros

Integrado na Lisbon Food Week, a semana dedicada à gastronomia que decorre até 13 de novembro, o Congresso de Cozinheiros acontece no Centro de Congressos, na Junqueira, nos últimos três dias ? sob o tema Produtos e Produtores. Estarão presentes 40 chefes e profissionais de cozinha que vão partilhar com o público todo o seu conhecimento à luz do tema deste ano. Destacam-se João Rodrigues, Nuno Diniz, Rui Martins, Vitor Sobral, José Júlio Vintém, Rodrigo Castelo e nomes internacionais como Anthony Gonçalves e Michel Van Der Kroft.

Provas cocktails inspirados em espiões

Se pararmos à frente do número 17 da rua da Glória, em Lisboa, encontramos o Glory Bar. O espaço acaba de revelar a nova carta de cocktails – Os Notáveis – inspirada na Lisboa de outros tempos, frequentada por agentes duplos da Guerra Fria. Inspirados nas histórias do espião inglês Sir Francis Walsingham, cujas peripécias remontam ao século XVI, o cocktail Sir Francis (€9,50) transporta-nos para essa ideia de mistério, combinando Hennessy, chocolate e uvas. Por outro lado, e com um paladar tropical da cachaça, leite de coco e abacaxi, o cocktail Cabo Anselmo (€9) pretende homenagear José Anselmo dos Santos, espião brasileiro acusado de promover a indisciplina militar, exilado em Cuba e no Chile após o Golpe de 1964. Rua da Glória, 17, aberto das 19h às 23h.



Partilhar os pratos do Arola, no Penha Longa Resort

O restaurante do chef espanhol Sergi Arola, uma homenagem às raízes do próprio chef, tem um objetivo claro: incentivar-nos a partilhar. Vale a pena descobrir os pratos clássicos de Arola, como as batatas bravas (€6), o bife tártaro, o lombo de novilho servido com cebola crocante e infusão de soja (€16) ou a salada de caranguejo (€14). Nas tapas, destacam-se pratos como rabo de boi, servido num empadão de batata ratte, boletus, aipo bolbo e gratinado de queijo da ilha (€15) ou o falso arroz de berbigão cozido em caldo de marisco e manteiga de salsa e alho (€16). Nas sobremesas, é mesmo impossível ignorar os pequenos pastéis fritos em massa fillo, com baunilha e caramelo salgado (€5) ou o creme brûlée de laranja e alecrim (€5). Estrada da Lagoa Azul, das 14h às 12h às 15h e das 19h às 22h30.



Relaxar com o programa Afternoon Tea & Spa do The Oitavos

Para relaxar ao fim de semana, o hotel The Oitavos sugere o programa Afternoon Tea and Spa que combina uma massagem de corpo inteiro de 50 minutos e um circuito de Balneoterapia (piscina dinâmica com água do mar aquecida, jacuzzi, sauna, banho turco, fonte de gelo) com um lanche preparado pelo chef pasteleiro Alexandre Litou. Scones, pastéis de nata, bolo de cenoura, tarte de chocolate preto e maracujá, mini sanduíches de queijo e fiambre acompanhadas de manteiga, mel, compotas, chá, leite ou café ou chocolate quente – está lá tudo o que precisamos para um chá das cinco com vista para o mar. Custo por pessoa €70, e duplo, a €130. The Oitavos, Rua de Oitavos, Guincho, Cascais, aberto das 12h às 23h.