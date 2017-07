Shonnard Terrace, Yonkers, Nova Iorque

Avaliado em: 3.45 milhões de euros

Construído nos anos 1880, este castelo perto de Manhattan foi inteiramente remodelado e é composto por 20 quartos. Tornou-se famoso quando o proprietário começou a alugá-lo para filmes, como Mona Lisa Smile (com Julia Roberts) ou séries de televisão como Broadwalk Empire e Gossip Girl. Também é possível vê-lo no videoclip de Beyoncé para Irreplaceable.

Carbisdale Castle, Highlands, Escócia

Avaliado em: 1 milhão de euros

Este é o castelo mais ‘barato’ desta lista, apenas porque quem o comprar terá de fazer grandes obras de renovação. Com 40 quartos, consta que é assombrado por um fantasma residente, conhecido por Betty, um detalhe que pode fazer (ou não) a diferença.

Château de Castille, Provence, França

Avaliado em: Preço sob consulta

Em Provence, no sul de França, este castelo data do século XII. Mas foi no decorrer do século XX, mais precisamente em 1950, que um colecionador e historiador de arte britânico, Douglas Cooper, comprou a propriedade, e a partir de então Pablo Picasso passou a ser visita frequente. O pintor deixou mesmo marcas do seu talento no castelo, através de cinco frescos trabalhados nas paredes. Estes foram posteriormente classificados pelo governo francês como monumentos históricos. O castelo é composto por duas salas de jantar, várias cozinhas, sete quartos e oito casas de banho.

Hellifield Peel Castle, Yorkshire, Inglaterra

Avaliado em: 1.9 milhões de euros

É uma construção do século XIV, pensada por Sir John Herecourt, um dos últimos cavaleiros templários, e deixada em ruínas durante 50 anos. As obras de restauro começaram em 2004 e chegaram a ser notícia no Reino Unido, por fazerem parte de um conhecido programa de televisão, o Grand Designs, que acompanhava a remodelação de espaços de grandes dimensões. A duração de toda a reconstrução foi de dois anos.

Inniscorrig Castle, County Dublin, Irlanda

Avaliado em: 10 milhões de euros

Imponente no topo de uma colina, a 10 km de Dublin, este castelo remonta a 1847 e tem uma incrível vista sobre o mar. A propriedade tem o seu próprio porto, por isso nada melhor do que passar o dia a passear de barco e regressar depois a esta imponente construção avaliada em cerca de 10 milhões de euros.