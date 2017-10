Um estudo pioneiro realizado pelo IPAM e feito no âmbito do Dia Mundial da Alimentação indica que 40% dos portugueses não compreendem a informação nutricional básica contida nos rótulos dos produtos alimentares. Os autores do trabalho, que foi feito a pedido da Direção-Geral da Saúde (DGS), concluíram que "apenas os consumidores mais preocupados e informados sobre as questões nutricionais referem usar a rotulagem nas suas escolhas alimentares, nomeadamente quando compram produtos pela primeira vez".





Mas afinal o que é preciso mudar para que os rótulos fiquem mais fáceis de interpretar? Segundo os próprios inquiridos do estudo, a utilização de cores na frente das embalagens e a harmonização dos formatos podem facilitar leituras e possibilitar comparações. Alguns dos problemas principais parecem ser "a letra demasiado pequena, excesso de informação ou informação demasiado técnica e complexa, e a falta de harmonização e estandardização entre produtos e marcas". Os especialistas também defendem estas mudanças: "Da forma que os rótulos estão concebidos é muito difícil contabilizar no momento da compra a quantidade de sal e outros nutrientes, por exemplo. Este estudo prova que não estamos a conseguir ler os rótulos e que temos de mudar o sistema", defende Pedro Graça, diretor do Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável da DGS, em comunicado.