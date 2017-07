Por Máxima, 02.07.2017

Ovos no forno em cama de tomate-cereja, agrião e ricotta

Para 4 pessoas





Ingredientes

3 chávenas de tomate-cereja

100 g de agrião

2 dentes de alho

1 cebola

5 folhas de manjericão fresco

4 ovos grandes

200 g de queijo ricotta

4 a 8 fatias de pão de sementes

Sal

Pimenta

Azeite





Preparação

Pré-aqueça o forno a 200º C. Disponha os tomates cortados em metades num tabuleiro com o agrião, um fio de azeite, os dentes de alho e a cebola picadinha. Leve ao forno e cozinhe durante cerca de 12 minutos a 150º C. Retire do forno e polvilhe com o queijo ricotta em bocados e as folhas de manjericão picadas. Tempere com sal e pimenta e, por fim, parta os ovos com cuidado sobre a cama de tomate, deixando algum espaço entre eles. Leve novamente ao forno durante cerca de dez minutos a 120º C. Antes de retirar o tabuleiro do forno veja se as claras estão brancas e completamente opacas. Caso não estejam, cozinhe mais uns minutos. Por fim, toste as fatias de pão e sirva a acompanhar os ovos com tomate e ricotta.





Ninhos de abacate (receita sem glúten)

Para 8 ninhos

Ingredientes

2 curgetes

200 g de queijo cheddar

2 abacates

1 ramo de coentros

8 ovos

Sal

Pimenta

Azeite

Preparação

Pré-aqueça o forno a 200º C. Descasque e rale as curgetes. Misture-as com o queijo cheddar ralado e tempere com sal e pimenta. Unte as formas de queque com um pouco de azeite e forre-as com o preparado de curgete ralada.

Corte os abacates em cubinhos e coloque-os nas formas. Por fim, parta cada um dos ovos, com cuidado, para dentro das taças de curgete. Tempere com mais um pouco de sal e pimenta.

Leve ao forno a 150º C durante 20 minutos ou até a clara estar completamente branca. Por fim, polvilhe com os coentros picados e um fio de azeite.

Miniomeletes de espinafres com mozzarela (receita sem glúten)

Para 6 omeletes





Ingredientes

3 ovos

50 ml de leite meio gordo

Sal

Pimenta

6 tomates-cereja

4 folhas de manjericão

1 mão-cheia de espinafres

1 queijo mozzarela fresco

Sal

Noz-moscada

Preparação

Pré-aqueça o forno a 200º C. Forre as formas de queque com forminhas de papel.