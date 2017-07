Os dias estão mais longos, o sol já espreita, e estamos oficialmente no verão. Comemoramos a chegada do calor com as receitas de três cocktails que pode facilmente fazer em casa. Se quiser uma dose para dois, é só dobrar as medidas.

Bramble: um cocktail de frutos vermelhos @theliqrcabinet

É um dos mais populares cocktails dos anos 80 e foi originalmente criado pelo bartender Dick Bradsell no Fred’s Club do Soho, em Londres.

Do que precisa?

2 copos de shot de Gin

Sumo de metade de um limão

1 colher de xarope de açúcar

1 copo de licor de cereja

Como fazer?

Agite os primeiros três ingredientes com gelo, depois passe-os para um copo, também com gelo triturado. Acrescente o licor de cereja e, para finalizar, uma rodela de limão e amoras. Sirva com palhinhas pequenas.

Tequila Sunrise: um cocktail com sumo de laranja @thirsty

É um clássico de verão e é sempre uma boa opção para quem gosta do sabor fresco da laranja.

Do que precisa?

Sumo de 2 laranjas

½ copo de shot de tequila

1 copo de shot de groselha

1 rodela de laranja

1 cereja

Como fazer?

Encher um copo alto com cubos de gelo. Juntar o sumo de laranja e a tequila. Juntar a groselha e decorar com laranja e uma cereja.

Coco Tropical: um cocktail com coco e ananás @arseniclace

O coco é um sabor exótico e, nas doses certas, não enjoa.

Do que precisa?

30 cl de sumo de ananás

30 cl de leite de coco

10 cl de rum branco

50 cl de água gaseificada

Canela e açúcar q.b.

Como fazer?

Misture o sumo de ananás, o leite de coco e o rum. Mexa.

Distribua o preparado por copos e preencha-os com água gaseificada. Polvilhe com canela e açúcar a gosto e misture bem.