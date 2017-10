Um novo relatório da associação Save The Children e do The Regional Coordination Group para o programa SDG4-Education 2030 revela que 28 milhões de raparigas na África Ocidental e Central não têm acesso à educação. Os números mostram que estas zonas do continente africano estão entre as que precisam de mais ajuda para garantir aquilo a que todas as crianças deviam ter direito: conhecimento.





Além disso, a escassa capacidade financeira das famílias e o facto de tradicionalmente darem prioridade à fertilidade e ao casamento, leva a que a educação dos rapazes seja mais prioritária do que a das raparigas. Outro dos dados refere-se à violência nas escolas – cerca de 67% das raparigas que desistem da escola fazem-no porque passaram por situações violentas ou de assédio. Há ainda a questão da falta de higienização dos espaços escolares, que não permite, muitas vezes, ter os cuidados básicos.