Por Máxima, 18:51

Alt-J na Altice Arena

É já neste sábado, dia 6, que o indie dançável e despretensioso dos Alt-J vai tentar encher a Altice Arena, uma boa oportunidade para ver a banda fora do circuito dos festivais, e perceber como as suas melodias brincam com a pop e a folk sem dar um passo em falso. Ao terceiro álbum e com vários prémios na manga, a banda parecia à beira de uma revolução e, de certa forma, é isso que nos traz este Relaxer, um dos discos mais elogiados do ano, um espaço para respirar fundo e perceber para onde querem ir. Os Alt-J conheceram-se em Leeds, ponto de partida das primeiras letras e canções feitas por este grupo de amigos, que diz que a coisa mais importante para fazer boa música é isso mesmo – continuarem a ser amigos.



Atores no São Luiz

São animais de palco, mas são sobretudo explosões de emoções. Os atores e as suas diferentes camadas são o ponto de partida desta encenação de Marco Martins, com Bruno Nogueira, Carolina Amaral, Miguel Guilherme e Nuno Lopes. O espetáculo foi feito com os relatos autobiográficos dos próprios atores e combina grandes clássicos com textos de novela, rádio e televisão, criando uma narrativa que equilibra a vida dos seus protagonistas com os medos e as inseguranças da profissão.

De 11 a 28 de janeiro. Quarta a sábado, 21h; domingo, 17h30. Sala Luis Miguel Cintra

€12 - €15 (com descontos €5 - €10,50)

‘E Tudo o Vento Levou’ no CCB



Há sempre uma boa razão para ver o clássico de Victor Fleming, adaptação para o grande ecrã da escritora Margaret Mitchell, e recordar uma era do cinema que tem tanto de nostálgico como de viciante. Desta vez, é a celebração dos 75 anos da sua produção que nos faz regressar a esta narração da Guerra Civil Americana e rever as interpretações inesquecíveis do quarteto de protagonistas: Vivien Leigh como Scarlett O’Hara, Leslie Howard como Ashley, Olivia de Havilland como Melanie Hamilton e Clark Gable como Rhett Butler. Para assinalar este aniversário, a Warner Bros fez um incrível restauro em 4K que o CCB exibe a 7 de janeiro, às 16h, no seu Grande Auditório.

A Arte do Livro de Arte no Le Consulat

A ideia do livro enquanto obra de arte é levada à letra nesta exposição organizada pela editora UQ! EDITIONSnas sete salas do primeiro piso do Le Consulat, o hotel que acaba de abrir na Praça Luís de Camões, em Lisboa. Numa viagem entre Portugal e o Brasil, a mostra reúne objetos únicos, criados com a precisão de artistas e artesãos, do conteúdo ao grafismo. São nove trabalhos assinados por nomes como Pedro Cabrita Reis e José Régio, que apresentam Cântico Negro, José Eduardo Agualusa e Alex Flemming, com Gramática do Instante e do Infinito, Luiz Zerbini, com Minhas Impressões, ou Antonio Dias e Haroldo de Campos, com galáxias.

Le Consulat, Praça Luís de Camões, 22, Lisboa. Até 20 de janeiro, de terça a quinta-feira: 11h-14h, 15h-19h; sexta-feira a domingo 15h-19h, 20h-23h.

As Lx Jazz Sessions animam as quartas de janeiro

As quartas de janeiro são noites de jazz no Rive Rouge e reúnem algumas referências do género em Portugal. A próxima sessão está marcada para dia 10 e contará com Carlos Barreto, acompanhado de Mário Delgado e José Salgueiro. Seguem-se Carlos Bica, com Luís Figueiredo e João Mortágua, no dia 17, Mário Laginha, com Bernardo Moreira e Alexandre Frazão, no dia 24, e João Paulo Esteves, com Mário Franco e Samuel Rohrer, no dia 31. Os concertos começam às 22h30, mas vale a pena chegar meia hora mais cedo para o DJ set de Bruno Bénard-Guedes. A festa continua a partir da meia-noite ao som do DJ Johnny.

Todas as quartas-feiras, 22h, consumo mínimo €7.