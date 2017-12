Bruno Pernadas e Ricardo Toscano no CCB

Amanhã, dia 15 de dezembro, às 21 horas, o Grande Auditório do CCB recebe o último CCBeat, com o multi-instrumentista e compositor Bruno Pernadas e o saxofonista Ricardo Toscano. Prevê-se um encontro improvável entre dois músicos dejazz com formação académica na música clássica, que que também querem tocar rock e música exótica, cinematográfica e erudita num alinhamento que inclui temas inéditos.

Bruno Pernadas, que também acumula a direção musical do concerto, avança que "na conjunção deste ensemble procura-se aquilo que se assume como identitário de cada instrumento, combinando as diferentes linguagens harmónicas, rítmicas, texturais nos vários momentos que integram o espetáculo". De acordo com o músico e compositor, "a proposta a apresentar é marcada por uma abordagem dinâmica, forte e ambiciosa que se traduz num concerto onde a composição e a improvisação ocupam um papel determinante no seu resultado final".

Cassete Pirata no Musicbox

Os Cassete Pirata vão convidar Benjamim, Samuel Úria e Tiago Bettencourt para tocarem juntos no primeiro concerto de apresentação do seu novo disco, a acontecer na próxima sexta-feira, dia 22 de dezembro, às 22h30 no Musicbox. Depois de nos ficarem no ouvido com a canção Pó no Pé, a banda lança agora Sem Norte, o último single do seu primeiro álbum. Para nos despertarem a curiosidade, só nos dizem que "Sem Norte conta a história de um primeiro amor, impossível e puro como só os primeiros amores podem ser". Conta como é trocar cartas e bilhetinhos debaixo da mesa da escola, como é estar apaixonado pela primeira vez.

As influências dojazz e os diferentes percursos musicais de João Firmino, João Pinheiro, António Quintino, Margarida Campelo e Joana Espadinha dão aos Cassete Pirata uma sonoridade rockque já assumimos como sua. Este concerto vem encerrar uma fase, dar começo a um novo ciclo e criar espaço para o novo disco que quer consolidar o lugar da banda no circuito pop/rocknacional.

Os bilhetes já estão disponíveis online por €6.





O Lago dos Cisnes pela Companhia Nacional de Bailado

Até 22 de dezembro, O Lago dos Cisnes vai ser dançado no Teatro Camões, num espetáculo apresentado pela Companhia Nacional de Bailado. O clássico de Tchaikovsky é reinterpretado numa coreografia pensada por Fernando Duarte e na realização de um filme do português Edgar Pêra. Os figurinos foram criados pelas mãos de José António Tenente.

O bailado vai ser apresentado nos dias 20, 21 e 22 de dezembro às 21h, no dia 16 às 18h30 e no dia 17 às 16h.

Jean-Luc Godard na Cinemateca

Em exibição às 18h30 do dia 15 de dezembro na Cinemateca, em Lisboa, One Plus One (ou Sympathy For The Devil), as gravações em estúdio dos The Rolling Stones nos tempos áureos da banda. Realizado por Jean-Luc Godard, que o lançou em 1968, o documentário deixa espreitar os ensaios daquela que viria a ser uma das músicas mais conhecidas do último século.

Ao mesmo tempo o filme mostra os Black Panthers, discursos militantes, manifestações de contracultura e revoluções falhadas em dez planos-sequência, cinco dos quais dedicados aos ensaios dos Stones.

Para Que o Céu Não Caia na Culturgest

Lia Rodrigues traz à Culturgest uma peça em que os espectadores se deslocam no palco e não há lugares sentados. Para Que o Céu Não Caia sobe ao Grande Auditório da Culturgest para nos falar sobre o mito do fim do mundo. "Diante de tantas catástrofes e barbáries que todos os dias nos assombram e emudecem, neste contexto de drásticas mudanças climáticas que escurecem o futuro, o que nos resta fazer? Como imaginar formas de continuar e agir? O que cada um de nós pode fazer para, a seu modo, segurar o céu? Não há tempo a perder antes que tudo desabe." Como resposta, a encenadora pede-nos para dançar. "Nós dançamos para encontrar um jeito de sobreviver neste mundo virado de cabeça para baixo. Dançar para segurar o céu. É o que podemos fazer. Para que o céu não caia… dançamos."

Em cena nos dias 14 e 15 de dezembro, às 21h30. Os bilhetes estão disponíveis por €15.

Believe the hype

Quando, na viragem do milénio, a jornalista Lizzy Goodman decidiu escrever sobre a cena rock de Nova Iorque não sabia que estaria a documentar o fim de uma era. Antes dos álbuns se desdobrarem emplaylists ou das guitarras perderem palco para os computadores, havia uma geração de músicos a mudar a cidade que nunca dorme, um concerto de cada vez. Meet me in the Bathroom (Harper Collins) reúne mais de 200 entrevistas com bandas como os The Strokes, os LCD Soundsystem, que atuam a 19 e 20 de junho no Coliseu de Lisboa, ou os Yeah Yeah Yeahs. São histórias de mudança social (nos Estados Unidos e no mundo), mas também das últimas estrelas rock, sem poses estudadas para o Instagram nem canções feitas em laboratório.

Agora o livro vai servir de guião a um documentário de quatro horas realizado por Will Lovelace e Dylan Southern, autores de filmes como No Distance Left to Run, sobre os Blur, e Shut and Play the Hits, sobre o concerto dos LCD Soundsystem no Madison Square Garden.