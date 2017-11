O mistério viaja a bordo do luxuoso Expresso do Oriente e os seus tripulantes são Penélope Cruz, Willem Dafoe, Judi Dench, Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Daisy Ridley e Josh Gad, as estrelas do novo filme de Kenneth Branagh. O filme baseia-se no best-seller de Agatha Christie, Um Crime no Expresso do Oriente e conta a história destas treze personagens, presas num comboio onde todos se tornam suspeitos de um homicídio que acontece durante a viagem. Esta é a segunda adaptação do livro ao grande ecrã ? que é um dos mais conhecidos dos 33 deixados pela escritora de policiais. A primeira foi dirigida por Sidney Lumet em 1974, com Albert Finney como Poirot (a prestação valeu-lhe uma nomeação para Óscar), Ingrid Bergman como Greta e Lauren Bacall como Mrs. Hubbard. Agora é Johnny Deep e a sua versão arrojada de Hercule Poirot (o característico bigode da personagem é retratado de uma forma exagerada, por exemplo) que está a chamar a atenção da crítica. E é precisamente o emblemático detetive quem nos conduz durante toda a viagem de Istambul a Calais, marcada pelo secretismo de um crime por resolver.

Num registo completamente oposto, o filme Vive (Breathe) é uma comovente prova da resiliência humana, retratada na primeira investida do realizador Andy Serkis (também ator, conhecido pelo papel de Gollum na saga O Senhor dos Anéis) no universo das longas-metragens. O enredo conta a história do destemido Robin Cavendish (interpretado por Andrew Garfield) que, durante uma aventura em África, fica paralisado devido a pólio, uma doença altamente contagiosa causada por um vírus que ataca o sistema nervoso. Contra os conselhos médicos, a mulher de Robin, Diana (interpretada pela atriz Claire Foy, que conhecemos da série The Crown), leva-o para casa, onde a sua devoção, determinação, humor e coragem transcendem as limitações de saúde de Robin. Baseado na história verídica de Robin Cavendish, o filme mostra ao espectador uma atitude face à doença que, fora do ecrã e da ficção, teve um enorme impacto na mobilidade e acessibilidade para pessoas com deficiências motoras. Hugh Bonneville, Tom Hollander, Stephen Mangan e Diana Rigg também fazem parte do elenco.

Um Crime no Expresso do Oriente e Vive (2017) estreiam nas salas de cinema portuguesas a 9 de novembro. Veja o trailer de ambos, em baixo.