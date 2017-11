Todos nós já sofremos de uma borbulha ou outra, mas descobriu-se recentemente que os nossos gatos também não estão imunes: a acne felina existe e pode traduzir-se em borbulhas, pontos negros, cravos e espinhas.





Para tratar deste problema, as soluções são bastante semelhantes àquelas que usamos na nossa própria pele: um produto de limpeza antissético, um champô específico ou pomadas antibióticas. É importante levar o animal ao veterinário caso a zona comece a inchar, pois pode tratar-se de uma infeção ou alergia mais séria.