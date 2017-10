No Brasil, o cinema português é habitualmente considerado cinema de autor e, portanto, só passa em salas de filmes independentes. A ideia é que o novo projeto do responsável pelos remakes de O Pátio das Cantigas, O Leão da Estrela e A Canção de Lisboa (os dois primeiros como realizador, o último como produtor) estreie simultaneamente em multiplexes de vários países de língua portuguesa, tornando-se um verdadeiro blockbuster. A razão? Foi gravado entre Lisboa e o Rio de Janeiro e conta com um elenco misto. Os protagonistas são Helena (Paolla Oliveira) e Alex (Ricardo Pereira), um casal cuja relação se vai desgastando a ponto de ela desejar o homem perfeito, com um toque de mulher na personalidade. Mas aquilo que parecia um simples pedido aos céus torna-se um pesadelo quando uma terceira personagem (Sara Prata) surge na história. Alguém Como Eu, de Leonel Vieira, é uma comédia romântica com alguns elementos dramáticos, que dialoga de forma bem-humorada e contemporânea com o universo feminino.





A carregar o vídeo ... Alguém Como Eu, o trailer