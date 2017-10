Ao longo da sua carreira, o realizador britânico já filmou personagens masculinas tão interessantes e fora da caixa, como a de John Cusack em Alta Fidelidade (2000) ou a de John Malkovich em Ligações Perigosas (1988). Mas a assinatura mais distintiva de Frears é aquela que envolve mulheres fortes – dentro e fora do ecrã. Nos seus filmes, atrizes poderosas, ícones do teatro e do cinema transformam-se em brilhantes protagonistas femininas, históricas ou fictícias. É o caso de Judi Dench, que, em Vitória & Abdul, interpreta pela segunda vez o papel de Rainha Vitória (a primeira foi em Sua Majestade, Mrs. Brown, de 1997, pelo qual recebeu uma nomeação para o Óscar). Em ambos, ficamos a conhecer a história real da aliança inesperada entre a monarca e um criado. Aqui, é Abdul Karim (Ali Fazal), um jovem indiano que viaja até Londres para participar no Jubileu de Ouro, que se aproxima da Rainha, apresentando-lhe uma visão diferente do mundo, para grande desagrado do seu círculo restrito.





A carregar o vídeo ... Vitória & Abdul, o trailer