A Apple apresentou, finalmente, as grandes novidades desta rentrée. A ocasião era mais do que especial e bastante aguardada, tendo em conta que se celebram os 10 anos do iPhone.

Por essa razão, desta vez, não foi apresentada nem um, nem dois, mas sim três modelos de smartphone. É certo que poucas diferenças há entre o iPone 8 e o iPhone 8 Plus, além do tamanho, mas no que toca ao iPhone X, as melhorias são mais do que muitas.

A marca californiana não se ficou pelos telemóveis. Foi também apresentado o novo modelo do Apple Watch Series 3, que se revela, desta vez, totalmente autónomo graças ao 4G integrado e está enriquecido com novas funcionalidades ligadas à saúde e fitness. Uma nova Apple TV foi igualmente apresentada, com novo suporte de streaming de filmes em 4K HDR, bem como uma nova base de carregamento sem fios, Air Power, a ser lançada durante 2018.

As restantes novidades serão lançadas depois de 22 de setembro, à exceção do iPhone X que só chegará ao mercado depois do dia 3 de novembro.