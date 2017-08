Os Chapéus de Chuva de Cherburgo e As Donzelas de Rochefort, de Jacques Demy

Com 73 anos, 60 de carreira e mais de 100 filmes no currículo, Catherine Deneuve continua a ser uma das maiores divas do cinema francês. Um mês depois da estreia do seu último filme (Duas Mulheres, Um Encontro), a Midas Filmes repõe dois musicais do realizador Jacques Demy, em novas versões digitais restauradas, com a atriz num dos principais papéis. Em Os Chapéus de Chuva de Cherburgo (1964), que foi nomeado para cinco Óscares, a sua personagem apaixona-se pela de Nino Castelnuovo, com a guerra da Argélia em fundo. Já As Donzelas de Rochefort (1967), detentor de uma nomeação, conta-nos a história de duas irmãs (interpretadas por Deneuve e Françoise Dorléac) que procuram o amor, sem perceberem que este pode estar mesmo ali ao lado. Um é mais melodramático, o outro lembra as comédias americanas, contando inclusivamente com a participação de Gene Kelly. Ambos têm a música como força motriz (o primeiro filme é totalmente cantado): composta por Michel Legrand, ela comanda personagens, diálogos e situações através de uma narrativa exuberante e com muito ritmo. Para ver a partir de hoje no Cinema Ideal, em Lisboa.

A carregar o vídeo ... Os Chapéus de Chuva de Cherburgo