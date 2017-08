Baby Driver – Alta Velocidade

De Edgar Wright



Quatro anos separam o último filme da denominada Trilogia do Corneto (

) do mais recente trabalho de Wright. É ele quem também assina o argumento, a partir da premissa original do vídeo musical Blue Song, de Mint Royale, que realizou em 2003. A história não é nova, mas o destaque vai para a peculiaridade do seu grupo de personagens, especialmente o protagonista. Baby (Ansel Elgort) é o talentoso motorista em fuga de um gangue de criminosos liderado por Doc (Kevin Spacey). Devido a um problema desenvolvido na infância que o deixou com um zumbido constante nos ouvidos, o jovem nunca se separa dos seus fones. A música que ouve funciona também como banda sonora do filme, acompanhando os vários momentos de ação. O elenco, que inclui ainda Jamie Foxx, Lily James e Jon Hamm, parece estar a divertir-se e isso torna o enredo muito mais interessante.





Zombies Party – Uma Noite... de Morte, Hot Fuzz – Esquadrão de Província e The World's End