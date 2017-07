Desde 12 de julho que já pode visitar a mostra Branco e Azul, de um dos mais conceituados artistas contemporâneos da China, Bai Ming. São mais de 200 peças de cerâmica, desenho e pintura que traçam uma rota de encontro e de fascínio entre o Oriente e o Ocidente e que estarão em exposição na Sala dos Geradores, no edifício da Central do MAAT e no recém-inaugurado Jardim do Campus Fundação EDP, entre os dias 12 de julho e 4 de setembro.





Esta exposição está integrada no programa Cooperação Sino-Portuguesa e Resultados do Intercâmbio Cultural ao Abrigo da Iniciativa ‘Uma Faixa, uma Rota’ e os curadores são Fan Di’an, presidente da Academia Central das Belas Artes da China, Rosa Goy e Margarida Almeida Chantre, do MAAT. "O branco e o azul chegam à Central Tejo através do olhar de Bai Ming, artista que traz, pela primeira vez a Portugal, a sua perceção e (re)interpretação da natureza e das formas com as suas cerâmicas e as suas pinturas", remata Rosa Goy.