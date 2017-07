Dunkirk

De Christopher Nolan



O título já diz quase tudo, mas talvez este não seja o género de filme que esteja à espera. Explicamos-lhe porquê. A história retrata a evacuação de 330 mil homens das tropas aliadas, que se viram emboscados pelos alemães ao largo do porto de Dunkirk, numa operação conhecida como Dínamo. O episódio aconteceu no ano de 1940, durante a II Guerra Mundial. No entanto, e apesar da intensidade visual das cenas, Christopher Nolan afirmou numa entrevista que "este não é um filme de guerra".

O realizador de Memento (2000), Interstellar (2014) e A Origem (2010) colocou em segundo plano os aspetos sangrentos do combate e preferiu focar-se na capacidade de sobrevivência do ser humano, dando ao seu novo projeto um tom de suspense. Além de Tom Hardy, Cillian Murphy, Kenneth Branagh e Mark Rylanc, o elenco conta ainda com o estreante Harry Styles, da banda One Direction. Como já é habitual nas obras de Nolan, a direção musical ficou a cargo de Hans Zimmer.