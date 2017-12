Parece mentira, mas já passaram duas décadas desde a estreia do filme de James Cameron. Foi a 19 de dezembro que Titanic estreou nos Estados Unidos e a partir daí bateu todos os recordes. Titanic tonou-se no filme mais oscarizado de todos os tempos, arrecadando 1 das 14 estatuetas para as quais estava nomeado.

Ainda hoje, o filme mantém-se no segundo lugar da lista de filmes mais rentáveis da história, com lucros de 2186 milhões de dólares – dez vezes mais que o budget das filmagens. Apesar do muito que já se escreveu e disse sobre o Titanic, certamente não sabia muitos dos factos que lhe mostramos na fotogaleria em cima.