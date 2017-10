Esta sexta-feira, celebram-se os 20 anos do primeiro livro editado da saga, Harry Potter e a Pedra Filosofal. Neste mesmo dia, e para marcar o aniversário, a autora J.K. Rowling lança mais dois novos livros dedicados ao mundo de Harry Potter – Harry Potter: A History of Magic e Harry Potter: A Journey Through the History of Magic.

O primeiro é o livro oficial de uma exposição que está a decorrer na British Library, em Londres, e promete levar os leitores ao universo das disciplinas estudadas na escola de feitiçaria e magia de Hogwarts (Alquimia, Poções, Herbologia e muito mais). O segundo reúne uma série de sketches e ilustrações nunca antes vistos e artefactos que inspiraram a autora para criar todas estas histórias. Os dois livros estarão disponíveis também nas livrarias portuguesas, a partir de hoje.

Em Portugal, este dia vai ficar também marcado por uma conferência internacional dedicada ao mundo do mais famoso feiticeiro que terá lugar na Biblioteca Nacional, em Lisboa. Trata-se de Harry Potter (1997-2017): 20 anos, que irá reunir especialistas e leitores num evento com entrada livre. A partir das 14h, investigadores portugueses ? Gisela Silva e Sara Reis, da Universidade do Minho, João Santos, Alice Gonçalves e Juliana Lopes, da Universidade do Porto, e Emília Ferreira e Maria Zulmira Castanheira e Rogério Miguel Puga, da Universidade Nova de Lisboa ? e estrangeiros — Fran Pheaseant-Kelly e Gabriela M. Steinke, da Universidade de Wolverhampton, ou Cheryl Lans ? irão apresentar as suas ideias sobre temas como "o livro certo na altura certa?" ou "o mundo fantástico de Harry Potter na construção identitária do herói", passando por "questões de servidão e identidade nos elfos domésticos" ou a mesa-redonda com alunos, Experiências potterianas em Portugal.

Para completar todo este quadro festivo, surgiu também a notícia de que os estúdios do Harry Potter em Leaverden, perto de Londres, estão a contratar fãs e conhecedores do universo da magia para acompanharem os visitantes ou para garantir o funcionamento perfeito dos bastidores. Os recrutamentos começaram em setembro, mas este mês estão prometidos mais dias de testes para os candidatos.