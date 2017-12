15 jantares para a Passagem de Ano

PALACIO CHIADO | A Grande Noite Boémia 2017-2018 é a proposta do Palácio Chiado para este réveillon. Inspirado no Grémio Literário que funcionou no mesmo espaço no século XIX e que proporcionou tertúlias, exposições de pintura e jogos de xadrez, o Palácio Chiado servirá um menu de degustação com seis opções gastronómicas. A degustação começa com Carpaccio de Polvo e Oyster Shooter Thay servido pelo Sea by Local, segue para o Farrobodó com o camarão do Atlântico grelhado, maionese de lima e hortelã com redução de malagueta e Bourbon e passa de seguida pelo Local Chiado, que apresentará o mil-folhas de beringela grelhada, tomate, mozzarella e pesto em espeto de alecrim. O Bacalhau Lisboa serve o lombo de bacalhau confitado em cama de risotto de ervilhas, creme de coentros e espuma de farinheira, enquanto que o Meat Bar fica encarregado do prato de carne (Lombo com maturação de 30 dias acompanhado com puré trufado, cebolinho e espargos laminados) e a Confeitaria do Palácio serve a sobremesa, uma mousse fresca de chocolate e avelã, crumble de praliné e sorbet de limão. À meia-noite será servido champanhe e o jantar prolongar-se-á até às 03h00, contando com a animação de um Dj. O valor é de €150 por pessoa.