Festival Cantabile

O Festival Cantabile celebra a sua oitava edição com um programa rico, que vai do barroco à música contemporânea. Entre os dias 14 e 16 de setembro estão marcados três concertos em Lisboa e Sintra: no primeiro dia será na Fundação Calouste Gulbenkian; no segundo, no Palácio Nacional de Sintra; e no terceiro, no Museu do Dinheiro (Banco de Portugal), em Lisboa. A fundadora e diretora artística do festival, a violetista alemã Diemut Poppen, reúne nesta edição um notável naipe de intérpretes solistas: Hansjörg Schellenberger, Maria-Elisabeth Lott e Sebastian Klinger.

Equitação no Martinhal Cascais

O Martinhal Quinta Family Resort e o Centro Hípico Pinetree sugerem uma escapadela de equitação de sete noites, que começa a dia 16 de setembro e inclui passeios na arena e no Parque Natural da Ria Formosa. O programa inclui estadia com pequeno-almoço para sete dias, 5 horas de equitação por dia (já com equipamento incluído), acesso à piscina e aos parques. O preço por pessoa para o programa completo é de €1839 ou €66 por dia.

Workshop de Queijos Vegan n’A Sociedade

Durante dois dias, 16 e 17 de setembro, Diana Basto Ferreira (autora do blogue In the mood for food) promete ensinar todo o processo de elaboração de queijos à base de frutos secos. Um workshop ideal para quem procura uma alternativa aos queijos de origem animal e aprender a confecionar os próprios queijos. O workshop vai acontecer n’A Sociedade (Rua Luís Fernandes, 32-A) e custa €125 por pessoa (limitado a 8 participantes).

Teatro - Adoecer no CCB

A partir do romance de Hélia Correia, a peça Adoecer, do Teatro O Bando, mergulha na vida de Elizabeth Siddal, a modelo, pintora e poetisa que intrigou a sociedade inglesa vitoriana com a estranheza da sua relação amorosa com o pintor e poeta Dante Gabriel Rossetti, na segunda metade do século XIX. Encenada por Miguel Jesus, Adoecer tem como protagonistas os atores Catarina Câmara, Miguel Moreira e Sara de Castro. De 15 a 18 setembro na Sala de Ensaio do Centro Cultural de Belém, às 21h (exceto domingo, em que a peça começa às 18h). O preço por pessoa é de €10.

Exposição - Aprender a viver com o inimigo

A exposição de Pedro Neves Marques, Aprender a Viver com o Inimigo, está prestes a encerrar. Na véspera do encerramento da exposição, dia 16 de setembro, às 16h, o artista terá uma visita orientada pela obra.

Belém Art Fest

O festival está de volta aos mais emblemáticos espaços de Belém, como o Museu Nacional dos Coches ou os Jardins do Palácio de Belém, nos dias 15 e 16 de setembro. O festival dos museus à noite oferece uma programação exclusiva no património histórico português. No dia 15, Tiago Bettencourt, Cais Sodré Funk Connection, Dj Ride, Sean Riley & Slow Riders, Marta Hugon, King John, Thunder&CO, LOT, Valter Lobo são alguns dos nomes confirmados, e no dia 16 esperam-se os concertos de Rui Veloso, Dead Combo, Meadows, Octa Push, Joana Alegre, Surma, Trêsporcento, Terraza, Sampladelicos e DJ Sue. O bilhete diário custa €20.

Campari Red Zone no Red Frog

As Campari Red Zone estão de regresso às noites de Lisboa e Porto ao longo de setembro e outubro, para seis sessões únicas. Apenas as 100 primeiras pessoas que se inscrevam em campariredzone.pt para cada um dos eventos terão acesso à restrita Red Zone. A próxima será no dia 15 de setembro no bar Red Frog e contará com cocktails exclusivos como o Negroni, envelhecido em barricas de carvalho.

Exposição na Casa Fernando Pessoa

A exposição Os Deuses Debruçam-se do Parapeito da Escada ? Peças do acervo da Casa Fernando Pessoa inaugura a dia 14 de setembro e a curadoria está a cargo de António Viana. A mostra reúne peças que quiseram captar a expressão, o movimento, os lugares ou as palavras de Pessoa. A figura de Pessoa e a figuração da poesia juntam obras de Júlio Pomar, Costa Pinheiro, Manuel Amado, Jorge Martins, Ana Hatherly, entre outros. De segunda a sábado, das 10h00 às 18h00. O preço da entrada é €3 por pessoa.

Workshops no Museu do Oriente

Descobrir as profissões tradicionais orientais ou a simbologia por detrás de gestos e sombras é o desafio proposto pela programação do Museu do Oriente no fim de semana de 16 e 17 de setembro, com as oficinas dedicadas aos mais novos, dos 12 meses aos 12 anos. Mãos que falam às 10h (16 de setembro) ou Dedo mindinho e seu vizinho… às 10h (17 de setembro) são apenas alguns dos momentos do programa. Entradas a partir de €4.

Norberto Lobo na Culturgest

O Grande Auditório da Culturgest recebe às 21h30 de dia 16 de setembro o concerto de Norberto Lobo, um dos principais nomes da música portuguesa contemporânea em Portugal. O último disco do músico chama-se Muxama. Os bilhetes custam €13 (para jovens até 30 anos e desempregados, €5).

Exposição ‘Cumplicidades’ no Palácio Chiado

A exposição Cumplicidades,composta por quadros de Tim Madeira, fotografias de António Alves da Costa e por esculturas de Paula de Castro Freire, cruza pintura, escultura e fotografia. Cumplicidades inaugura no Palácio Chiado a 14 de setembro e ficará patente no espaço que junta a arte à gastronomia durante dois meses.

Novo espaço de arte urbana, o Stupido

Na Rua de São Paulo, em Lisboa, abriu um novo bar que conta com a curadoria de Vhils e, por isso mesmo, trata-se também de uma instalação de arte. A programação diária musical é da responsabilidade de Fred Ferreira (Kambas) e o artista hispano-argentino Felipe Pantone é o primeiro convidado. Além da arte, há também uma carta a provar com cocktails e smoothies que vale a pena experimentar e a partir das 18h começam a sair do forno as pizzas orgânicas, em modo street foood.

Bank of Design: a nova pop-up shop da Baixa lisboeta

Até 30 de setembro, o número 86 da Rua da Prata, na Baixa lisboeta, pertence à Bank of Design, a nova pop-up shop que junta os objetos das marcas Freakloset, Vertty, e Pop the Bubble (uma lifestyle concept e-store). Durante um mês, poderá encontrar objetos originais como a memobottle, a famosa garrafa de água em formato A5 ou A6, as agendas criativas da ban.do e da The Happiness Planner, as caixas de luz em diferentes cores e os headphones da Frends – e estas são só algumas das novidades.

Instalada no interior de um antigo banco, a inspiração para o nome, esta pop-up shop prima pelo minimalismo na decoração em tons de branco com um toque de cor para dar total protagonismo aos produtos destas três marcas que estão a dar cartas nos mercados nacional e internacional. A loja está aberta de segunda a sexta-feira, das 10h às 20h, e aos sábados e domingos, das 12h às 19h.

Jantar no novo Terraço de Rui Paula, no Tivolo Avenida da Liberdade