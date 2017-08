Há vários meses que ouvimos falar de Gianni Versace e da sua extraordinária mansão em Miami, tudo porque as primeiras imagens da série Versace: american Crime Story, onde será contada a história do assassinato do criador de moda, foram finalmente divulgadas. Penélope Cruz, Ricky Martin e Edgar Ramírez são os grandes protagonistas da série, que só deverá estrear em inícios de 2018. Até lá, nada como descobrir o interior da casa por onde passaram inúmeras celebridades e que agora está transformada em hotel de luxo.

Foi precisamente aqui que, há 20 anos, Versace foi assassinado. Um crime cuja investigação foi entretanto encerrada, mas que continua a dar que falar pelos mistérios que o assombram.

No próprio ano do assassinato de Gianni Versace, esta sua mansão em Miami Beach foi colocada em leilão, mas estranhamente não houve uma única oferta. Acabou por ser comprada por um investidor, por 47 milhões de dólares, que a transformou numa das casas mais caras dos Estados Unidos.

Ao todo, a mansão é composta por 10 quartos, 12 casas de banho, uma delas forrada a ouro. Atualmente, é conhecida como Villa Casa Casuarina e é um hotel de luxo, sendo que os hóspedes podem dormir na casa de Versace por 1000 dólares a noite.

