100 mulheres assinaram uma carta aberta publicada no jornal francês Le Monde. Entre elas, incluem-se académicas, escritoras e artistas, como a atriz francesa Catherine Deneuve, a atriz alemã Ingrid Caven e a escritora, fundadora e editora da revista Art Press, Catherine Millet.

As autoras da carta consideram que estas campanhas têm ido longe demais, pois os "homens foram castigados e forçados a abandonar os seus empregos quando tudo o que fizeram foi tocar no joelho de alguém ou tentar roubar um beijo, falar sobre coisas ‘íntimas’ num jantar de negócios ou enviar mensagens sexualmente explícitas para uma mulher cuja atração era recíproca" e lamentam que os homens denunciados por abusos sexuais não tenham tido "oportunidade de responder ou se defenderem".





Ainda assim, admitem que a denúncia do caso Harvey Weinstein originou um movimento de "consciência legítima da violência sexual contra as mulheres, particularmente no local de trabalho, onde alguns homens abusam do poder".