As cortinas devem ter a mesma cor das paredes para acrescentar dimensão - principalmente se procurar tonalidades claras, como o branco, o bege ou os tons pastéis. Uma segunda opção? As cortinas transparentes ajudam a criar a ilusão de uma divisão maior.Se não tiver janelas grandes para iluminar uma sala pode usar espelhos – vão refletir a luz e abrir o espaço.Cadeiras e sofás colados parecem mais volumosos e retiram espaço às divisões.Casas cheias parecem sempre mais pequenas. Não é fácil, mas o ideal é guardar apenas os objetos que usa sempre e de que gosta mesmoPrincipalmente nos tapetes, sofás, cortinas e paredes. Prefira cores neutras e suaves. No entanto, as riscas verticais são sempre uma boa escolha, principalmente nos tapetes, já que ajudam a abrir o espaço e a criar a ideia de continuidade.Camas com gavetas, sofás-cama e bancos que podem ser transformados em mesas de apoio, por exemplo. Também deve considerar os objetos desdobráveis, que se arrumam facilmente.O reflexo do espelho cria a ilusão de espaço.Uma estante alta cria a sensação de que a parede também é mais alta.Muitos quadros e móveis só vão fazer com que a casa pareça mais pequena.É fácil cair no erro de encostar os móveis à parede, mas é importante pensar em novas fórmulas, que criem mais cantos e tirem maior partido da divisão do espaço.