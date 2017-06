Mariana A Miserável

, a ilustradora portuguesa tem dado cartas na ilustração, dentro e fora de Portugal. Na edição de janeiro fez parte da série N'O Apartamento com... Esta obra chama-se Imaginary Friend II e é de 2016.

Latitid

elegeu Capri para inspiração desta coleção e o estilo italiano está presente em todas as peças. Este modelo chama-se Mela C1.

Anna Westerlund Ceramics

, uma marca com peças de cerâmica exclusivas e únicas. Escolhemos o modelo Flat Teapot Ba 1, um bule para chá em cor-de-rosa, com aplicações multicolor. Custa €84.

Claus Porto

Como o nome indica, nasceu no Porto e é uma das mais conhecidas marcas portuguesas de cosméticos, não só pelos sabonetes como pelas fragrâncias. Este é o sabonete Chypre, perfumado com líchias, essência ácida de tangerina, jasmim, rosas, cedro e baunilha.





Alameda Turquesa

É uma das marcas portuguesas que mais se alargou internacionalmente. Esta marca de calçado é a preferida de algumas celebridades e it girls como a blogger Chiara Ferragni ou a fotógrafa Nima Benati.





Covela

é produzido na zona de Baião, no Douro, e tem a particularidade de apostar em monocastas, como este Arinto de 2016, aromático e floral. A edição de 2016 custa €8.

Luís Onofre

É bem conhecido da esfera da moda em Portugal, especialmente no calçado e nos acessórios. É a escolha de personalidades internacionais como Michelle Obama, Letizia Ortiz ou Genovena Casanova, e todos os artigos são 100% fabricados em Portugal.





Manjerica

Todos os artigos da Manjerica saem do imaginário da designer Teresa Bettencourt, que se inspira nas paisagens açorianas – onde nasceu. Todas as carteiras e sacos das coleções são pensados para serem adaptados ao estilo de cada mulher e estão concebidos para fazerem jus à versatilidade que esta peça deve ter.





Bordallo Pinheiro

Criada pelo icónico Raphael Bordallo Pinheiro, uma das personalidades mais relevantes da cultura portuguesa oitocentista, a marca produzida nas Caldas da Rainha é um dos exemplos da boa cerâmica que se faz em Portugal. O objeto escolhido é um cantaril, um peixe avermelhado no dorso e rosa esbranquiçado no ventre e custa €35.





Föld



A

Föld

é uma marca de superalimentos que nasce pela mão de Margarida Duarte com o intuito de ajudar as pessoas a perceber como é que a alimentação pode condicionar o bem-estar e a saúde. A Föld usa superalimentos como goji, erva-trigo, spirulina, cacau ou clorela. A nossa escolha é a edição Mix Detox, constituída por cânhamo, erva de cevada, erva de trigo e spirulina, com ação desintoxicante e alcalinizante.