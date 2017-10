1 Setembro Narcos –Netflix. Depois da morte de Pablo Escobar, a serie original da Netflix vai centrar-se no Cartel de Cali e nos quatro homens que o lideram. O português Pêpê Rapazote é um dos protagonistas da terceira temporada, como Chepe Santacruz Londoño, o narcotraficante que chefia as operações em Nova Iorque.

19 Setembro American Horror Story: Cult - Fox. A série de criada por Ryan Murphy está de regresso para a sétima temporada. Depois de várias semanas a deixar-nos pistas sobre o tema deste ano (uma incrível campanha de marketing que nos deixou com a sensação de fazer parte de um culto…), o argumento continua por revelar. Sabemos que a história se passa em Michigan e que a campanha eleitoral de Donald Trump e Hillary Clinton nos Estados Unidos será um dos pontos de partida. Regressam os suspeitos do costume da série, na forma dos atores Sarah Paulson, Evan Peters, Emma Roberts, mas também há novos nomes, como Lena Dunham.

10 Setembro The Deuce – TVSéries.Maggie Gyllenhaal é uma ex-trabalhadora do sexo que quer lançar-se como empresária na indústria da pornografia na época em que esta é legalizada nos Estados Unidos. James Franco desdobra-se em gémeos nesta nova série que retrata a cidade de Nova Iorque nos anos 70 e 80. Para escrever a série, o criador David Simon teve a ajuda de George Pelecanos, autor de ficção policial norte-americano.

28 Setembro This is us – Fox Life. A vida dos três irmãos Kate, Kevin e Randall volta já no final de setembro. Na segunda temporada vamos poder perceber como é que Jack morreu, mas a revelação vai trazer mais perguntas do que respostas. A série premiada vai ainda contar com a participação especial de Sylvester Stallone.

5 Outubro Scandal – Fox. Esta será a sétima e última temporada da série que desvenda os bastidores do universo político norte-americano e que mostra um Kerry Washington em excelente forma, mesmo que muitos dos episódios tendam a cair no exagero. É um guilty pleasure que deverá ter um final dramático e inesperado.

27 Outubro Stranger Things - Netflix. A segunda temporada começa em 1984. Will continua a ter visões daquilo que viveu enquanto esteve preso. Os teasers já divulgados na internet mostram que os irmãos Duffer vão querer explorar essas visões e tudo o que há a descobrir sobre o Mundo Invertido e que ficou por responder no último episódio. Winona Ryder deverá a voltar a roubar todas as nossas atenções como a mãe de Will.

5 Novembro Shameless – Showtime. A família Gallagher continua tão disfuncional como sempre e sem olhar a meios para combater as dificuldades da vida. Na oitava temporada surgem novas personagens e, ao que tudo indica, há possibilidade de uma delas ser o novo amor de Fiona Gallegher. Trata-se de Ford, interpretado por Richard Flood, um freelancer que chega a Chicago à procura de uma vida nova. A serie da Fox ainda não tem data de estreia para Portugal.

6 Novembro You’re the Worst – FXX. A quarta temporada da série que mistura humor e profundidade– trata temas como a depressão e o stress pós-traumático de veteranos de guerra – é outra das novidades da rentrée. O amor está no centro da série de Stephen Falk, criador de Orange Is the New Black, onde um escritor insensível e uma promotora musical deprimida se apaixonam. (Não vai passar em Portugal, mas vale a pena tentar descobri-la).

25 Novembro Star Trek: Discovery – Netflix. Dois anos depois de ter sido anunciada, chega finalmente a nova série Star Trek, que vai desenrolar-se 10 anos antes dos eventos do original dos anos 60. A série vai acompanhar as várias viagens em busca de novos mundos e formas de vida. Há uma nova nave e novas personagens. À frente do elenco e a liderar a nave Discovery estará Sonequa Martin-Green, atriz de The Walking Death e The Good Wife e, como líder da nave Shenzhou, Michelle Yeoh.

8 Dezembro The Crown – Netflix. Na segunda temporada da série protagonizada por Claire Foy, serão retratados os acontecimentos das décadas de 50 e 60 da monarquia britânica e um dos períodos mais dramáticos da vida pessoal da rainha. O ator Michael C. Hall vai juntar-se ao elenco como John F. Kennedy. Esta será a última temporada interpretada por este elenco, uma vez que a próxima já contará com atores mais velhos.