Quer sejam férias de luxo, de aventura ou de mochila às costas, existem sempre formas de poupar.

Combinar companhias aéreas

Este pequeno truque pode fazer-nos poupar muito nos bilhetes de avião. São muitas as vezes em que a combinação mais barata se consegue em dois voos de companhias diferentes e comprando cada trajeto em separado. É preciso ter em atenção as escalas: no caso de não fazer diferença chegar um pouco mais tarde ao destino, compensa um voo com paragens.

Reservar com antecedência

Há quem confie nas ofertas de última hora, mas a verdade é que a única maneira de poupar dinheiro numa viagem é reservá-la com muita antecedência. À medida que se aproxima a data, mais caros são os bilhetes de avião.

Recorrer a agências

Na Internet existem vários sites através dos quais se consegue, em pouco tempo, tratar de tudo para uma viagem: voos, hotéis, aluguer de carros, etc. É o caso da Trivago (https://www.trivago.pt/) ou o Kayak (https://www.kayak.pt/).

Alternativas aos hotéis

Os hotéis são quase sempre as nossas primeiras opções, mas não são as mais baratas. Ou melhor, no caso de querer poupar dinheiro, é apostar em alojamentos alternativos, como os Bed&Breakfast, Hostels, aluguer de apartamentos ou intercâmbio de casas. A Internet é também a nossa melhor amiga: é lá que encontramos todas as melhores sugestões e temos acesso à opinião de quem passou pelos alojamentos em questão. Recomendamos o http://www.hostelworld.com/ e o https://www.airbnb.pt/

Viajar na temporada baixa

É óbvio que viajar em época baixa sai sempre mais barato. Mas existem certos destinos para onde vale mesmo a pena viajar nessas alturas. É o caso do Caribe – os melhores meses para ir até lá coincidem com o inverno na Europa, já que a partir de junho começa a época dos furacões.

Viajar a meio da semana

A melhor regra é não viajar aos fins de semana, tendo em conta que os preços aumentam devido à maior procura nesses dias. As segundas e sextas-feiras são também complicadas, pois são os dias em que acontecem a maioria das idas e regressos de viagens de negócios. Os dias mais baratos são geralmente as terças, as quartas e os sábados. Quanto ao horário dos voos, o melhor é ser ao meio dia ou de madrugada. Se optar por viajar de madrugada, há que assegurar-se que chega ao aeroporto do destino numa altura do dia em que os transportes funcionem, caso contrário acabamos por pagar mais.

Pesar a bagagem antes de sair de casa

O excesso de peso de bagagem pode sair muito caro: cerca de mais 10 euros por cada quilo a mais. Para evitar surpresas, aconselhamos que pese as suas malas ainda antes de sair de casa e consulte com antecedência as informações acerca da companhia aérea, certificando-se sobre o peso máximo permitido.

Aproveitar dias gratuitos em museus e diversões

Existem muitos museus e outros lugares de interesse turístico que fazem descontos ou são mesmo gratuitos em determinados dias da semana. Vale, por isso, a pena planear bem a viagem e visitar os sites oficiais dos locais que temos em vista visitar, para garantir que aproveitamos ao máximo sem gastar muito.

Desativar os dados móveis

Esta é uma questão importantíssima para não ter nenhuma surpresa negativa quando receber a conta do telemóvel para pagar já depois da viagem. Apesar das facilidades de roaming (agora gratuito na Europa), é certo que se deixarmos os dados ligados, o telemóvel vai estar permanentemente conectado à Internet. A melhor solução é aproveitar sempre as zonas de wi-fi.

Comer onde comem os locais

É mais seguro não comer nos locais tipicamente turísticos, pois são sempre os mais caros. É bom, por isso, tentar saber quais os sítios recomendados por quem viva na zona ou por quem a conheça bem. Não há melhores conselheiros para nos mostrar quais os lugares com a melhor relação preço/qualidade.