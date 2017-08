Ver um filme no Museu do Oriente (Lisboa) – podes por hyperlink



A dia 20 agosto pode ver o filme O Castelo Andante, de Hayao Miyazaki [2004], um dos quatro filmes exibidos às 18h no Auditório do Museu do Oriente, aos domingos. A iniciativa insere-se no ciclo de animação japonesa "Arquitectos do Imaginário", e as exibições são da mestria artística do emblemático Studio Ghibli. A entrada é gratuita (mediante levantamento de bilhete no próprio dia).





Jantar no novo Guilty Algarve, e beber um cocktail grátis (Vilamoura)

O Guilty by Olivier rumou ao sul, este verão, e o chef tem um novo espaço dentro da discoteca Lick em Vilamoura. Apesar de a decoração ser mais irreverente (há uma montra no balcão com mais de 100 pandas e grafittis de cartoons nas paredes) a carta mantém-se fiel à de Lisboa, com as deliciosas entradas (carpaccios, por exemplo) massas, hambúrgueres e pizzas, e os tão pedidos cocktails de verão como o daiquiri. Para quem reservar de mesa entre as 19h30 e as 21h30, o Guilty oferece um cocktail de boas-vindas. O espaço funciona até às 04h e a cozinha funciona até à 01h30.





Visitar a exposição "aqueles que ouvem os sons (e os muitos gritos) do mundo" (Lisboa)

Em Lisboa, a exposição "aqueles que ouvem os sons (e os muitos gritos) do mundo" da artista plástica portuense Joana BC, promovida pelo Edge Arts. A exposição apresenta um conjunto de esculturas insólitas construídas através de cabeças de manequim, conchas, abajures e uma variedade de tecidos. Também é possível apreciar um templo constituído por 13 pinturas de grande escala, espaço onde as personagens e histórias se modificam. Pode ser visitada até 31 de agosto, no Espaço Amoreiras, e a entrada é gratuita.





Beber um copo no Mar d’Estorias (Lagos)

Para quem está a sul, o Mar d’Estórias é um dos terraços ideais para aproveitar a brisa do mar e ver o pôr do sol. O espaço é bar e bistro e também uma galeria de arte com exposições regulares. O terraço do Mar d’Estórias está aberto diariamente, das 10h00 às 00h00 e conta ainda com uma apetecível carta de bebidas para as noites quentes que se fazem sentir na cidade.





Passear a cavalo na Herdade da Matinha (Cercal do Alentejo)





A Herdade da Matinha Country House & Restaurant, no Cercal do Alentejo, está em perfeita comunhão com a natureza. Pelos mais de 100 hectares de montado alentejano, miúdos e graúdos podem andar a cavalo, passear e fazer piqueniques e caminhadas em família, jogar jogos tradicionais, apanhar amoras para fazer ou relaxar nas aulas de yoga e meditação. Mais, aqui

Ver as sete exposições patentes no MAAT (Lisboa)- temos link

As exposições Branco e Azul | Bai Ming – Lisboa, de Bai Ming, Yo Nunca He Sido Surrealista Hasta el Día de Hoy, de Carlos Garaicoa, e Untitled (Orchestral), de João Onofre são apenas três das sete exposições que estão patentes no MAAT e na Central. Para visitar das 12h às 20h, sendo que aos primeiros domingos de cada mês a entrada é gratuita no Campus Fundação EDP.





Passear no evento cultural n’A Galeria em Projeto (Sesimbra)

A Galeria Em Projeto, em Sesimbra, acolhe, de 5 a 31 de agosto, a exposição "raízes", a primeira da pintora Carla MS Noronha. Ao todo, são 21 obras de tinta sobre papel e oito peças de acrílico sobre tela, compostas de árvores, florestas e caminhos. No mesmo espaço vão ainda decorrer vários eventos de música, cinema, documentário, fotografia, literatura e teatro. A entrada é livre.





Tapear no Mercado de Campo de Ourique (Lisboa)





E aproveitar para ver a exposição Shadows - de Alfredo Jaar. Integrada no programa Lisboa - Capital Ibero Americana de Cultura 2017 , a exposição decorre no interior do mercado, que está aberto de quarta-feira a sábado, das 15h às 19h.

Provar a nova carta do L14 (Albufeira)

O L14, o restaurante do hotel Salgados Dunas Suites, lançou uma nova carta assinada pelo chef Vítor Monteiro, e desenvolvida com o apoio do chef João Dias e do subchef Gonçalo Almeida. O canelloni de couscous e frutos secos e a sobremesa que foi considerada o melhor doce do Algarve, fondant de figo, são alguns dos pratos a provar da nova carta. O restaurante fica na Herdade dos Salgados, em Albufeira, está aberto diariamente para jantares, entre as 19h30 e as 22h30. O preço médio da refeição ronda os €30.





Ouvir música na Tapada da Ajuda (Lisboa) – temos link para o street style

É a vez da Tapada da Ajuda receber, na nova sessão do Brunch Electronik, Miss Kittin b2b Oxia eJohn-e b2b HNRQ no dia 20 de agosto, domingo. Os bilhetes para o Brunch Electronik – In The Park estão à venda por €9 e as sessões são das 14h às 22h.