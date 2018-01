O ator norte-americano Timothée Chalamet vai doar o salário que recebeu pela participação no mais recente filme de Woody Allen, A Rainy Day in New York. O dinheiro é destinado à campanha Time’s Up, ao The LGBT Center, em Nova Iorque, e à RAINN, uma organização que apoia vítimas de violência sexual.

O ator de 22 anos conclui a sua mensagem dizendo: "Eu quero ser merecedor de estar lado a lado com as artistas corajosas que estão a lutar para que todos sejam tratados com o respeito e dignidade que merecem."





Na semana passada, Rebecca Hall, com quem Chalamet contracenou, mostrou-se arrependida por ter participado no filme, após ter lido a história de Dylan Farrow. Revelou também que iria doar o seu salário do filme à campanha Time’s Up.





Também Greta Gerwig, que participou, em 2012, no filme de Allen, To Rome with Love, afirmou ao New York Times que não vai voltar a trabalhar com ele, acrescentando que "se eu soubesse antes o que sei agora, não tinha participado no filme". Outra atriz a manifestar-se foi Mira Sorvino, com quem Woody Allen trabalhou em Mighty Aphrodite, que escreveu uma carta aberta a pedir desculpas a Dylan Farrow e anunciou que não volta a trabalhar com o realizador.





Depois do escândalo que envolveu Harvey Weinstein, Dylan Farrow publicou uma coluna no Los Angeles Time, onde perguntava porque é que Hollywood e a revolução #MeToo tinham "poupado" Woody Allen e o motivo pelo qual os atores e os estúdios continuavam a trabalhar com ele. O realizador é acusado de ter abusado sexualmente da filha adotiva, quando esta era criança. Woody Allen sempre negou as acusações.