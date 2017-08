Está quase a começar a 8.ª edição do Festival Bons Sons, na aldeia de Cem Soldos, perto de Tomar. Conhecido por juntar alguns dos melhores nomes da música portuguesa, a organização repete a proeza este ano com artistas e bandas como Rodrigo Leão, Virgem Suta, Orelha Negra, Samuel Úria, Capitão Fausto, Surma, Manuel Fúria & os Náufragos, Mão Morta, Valter Lobo, entre outros. São mais de 40 atuações nacionais espalhadas por oito palcos.

As artes performativas e o cinema contarão com uma programação especial. Resultado de uma parceria com a Materiais Diversos, fundada pelo coreógrafo Tiago Guedes, os bailarinos Ana Jezabel e António Torres atuam a 11 de agosto, seguidos de Lander & Jonas a 12 e Carlota Lagido para encerrar, no domingo, dia 13.

No cinema, haverá uma parceria com o programa Curtas em Flagrante, que inclui a apresentação de oito curtas-metragens, divididas em duas sessões. A primeira começa no dia 14 de agosto, às 14 horas, com os filmes Circus Debere Berhan, de Likas Berger, Alvará, de Pedro Von Kruger de Freitas, Like a Tree, de Joana Maria Sousa, e Speed Dating, de Pedro Caldeira e Paulo Graça. Já a segunda sessão, terá início às 16 horas com Pontos de Vista, de Fábio Yamaji, seguido de Quartos em Lisboa, de Francisco Carvalho, Fronteira Invisível, de Nico Muzi e Nicolás Richat, e Cantadores de Paris - Autópsia de uma Montagem, de Tiago Pereira.

As manhãs do festival começam cedo e são preenchidas com sessões de música para crianças, feiras de artesanato e jogos tradicionais. Pode ainda refrescar-se no rio ou numa das praias fluviais da zona.





O Bons Sons realiza-se na aldeia de Cem Soldos, no concelho de Tomar, de 11 a 14 de agosto. Os passes para os quatro dias estão à venda por €40 e a entrada para crianças até aos 11 anos é gratuita.