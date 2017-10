Margot Robbie passou por uma extraordinária transformação de visual para o seu novo papel no cinema, no papel da rainha Elizabeth I. Trata-se do filme Mary, Queen of Scots, ainda por estrear, mas cujas primeiras imagens foram agora divulgadas.

Numa das primeiras imagens vemos a atriz australiana quase sem cabelo, num laranja que combina na perfeição com o vestido de época que enverga. Na segunda imagem, já surge com o cabelo aos caracóis. Em ambas, a atriz tem uma maquilhagem extremamente pálida, a fazer lembrar a mítica monarca britânica. No mês passado, Margot já havia surgido no set do novo filme com uma outra roupa e uma diferente cabeleira postiça.

A estreia do filme Mary, Queen of Scots está prevista para 2018.