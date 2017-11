Depois de um verão a organizar sessões de cinema nalguns dos terraços mais emblemáticos de Lisboa, a Cine Society regressa agora com um evento que promete unir a sétima arte aos restaurantes preferidos da cidade.

Entre novembro de 2017 e abril de 2018, num domingo de cada mês, o projeto Film, Food & Friends vai trazer ao Village Underground Lisboa um encontro temático em que o filme escolhido inspira a comida que é servida, fazendo com que cada sessão seja uma viagem sensorial por diferentes países do mundo.

Este roteiro estreia-se na América do Sul com Frida e uma seleção de pratos da taqueria Pistola y Corazón, depois passa pela Índia com Slumdog Millionaire e algumas das especialidades do Chutnifiy, seguido por Forest Gump e uma seleção de hambúrgueres do Ground Burguer. É assim o início de um projeto que contará ainda com a participação de restaurantes como o Cantinho do Aziz e o Boa-Bao. A sobremesa, no entanto, vem sempre da mesma cozinha: a da Brigadeirando Lx, que promete fechar cada evento com brigadeiros inspirados na cultura de cada filme.

Além da sessão de cinema e do menu, os espectadores serão sempre recebidos com uma bebida de boas-vindas ao som de música ao vivo, espreguiçadeiras confortáveis e auscultadores wireless para uma experiência sem interferências de fundo.

As bebidas de boas-vindas são servidas a partir das 18h30, o jantar começa às 19h e a sessão de cinema é às 20h45. Existem 80 bilhetes para cada sessão, cada um a €35, disponíveis em cinesociety.pt.