Um estudo feito pela Universidade de Loughborough, em Inglaterra, acaba de provar que uma hora num banho de imersão pode queimar tantas calorias como uma caminhada de meia hora. Steve Faulkner, que dirigiu a equipa investigadora, explicou ao site The Conversation que os benefícios de um banho quente só agora começam a ser descobertos pela ciência.

Foram estudados 14 indivíduos em duas situações diferentes: a primeira foi um banho de imersão com água a 40 ºC, que teve a duração de uma hora, e a segunda foi uma hora de corrida numa passadeira de correr. Os testes confirmaram uma maior eficácia da passadeira, mas equipararam as calorias perdidas no banho às que se queimam numa caminhada de meia hora.

"A resposta do açúcar no sangue foi em geral muito semelhante em ambas as condições, mas os níveis de açúcar depois de comer eram cerca de 10% mais baixos nos participantes que tomaram banho, em comparação com aqueles que fizeram exercício físico", explicou ainda Steve Faulkner.

Além deste benefício, um banho de imersão também pode prevenir a diabetes tipo 2, uma vez que o calor reduz a inflamação crónica do organismo.