A Zippy apresenta uma coleção repleta de cheiro a mar, frutos, gelados, muita cor e diversão. A nova linha de verão divide-se por Kid Girl, Good Vibe, Kid Boy, Baby Girl, Baby Boy e New Born.

A coleção dedicada à Kid Girl continua a inspirar-se no tema Santorini, embora as cores se apresentem mais fortes e brilhantes. A versão Kid Boy combina riscas e pinturas coloridas com cores vibrantes para camisas e polos. A coleção Good Vibe transporta-nos para um resort tropical com prints de verão como as palmeiras, catos, flores de catos e folhas tropicais. Para as Baby Girls a coleção apresenta-se colorida e cheia de movimento, com uma paleta focada nas cores bright peach, navy blue e tons de amarelo. A versão Baby Boy mistura tons de azul com laranja quente, amarelo e toques de cinza. O print de palmeiras, combinado com frases e allovers de cato, caracteriza também este tema. A coleção dedicada aos New Born segue uma inspiração náutica, com riscas em dois tons e prints que remetem para a praia e o mar. Os tecidos são principalmente jerseys leves.

Existem também os projetos-cápsula: Dino-Mite é inspirada num divertido dinossauro e tem disponível uma linha de banho com proteção UV; Cherry Love destaca os prints de cerejas e os desenhos de praia em diferentes tamanhos e misturados por vezes com riscas (conta também com linhas de praia com proteção UV); Salty Home apresenta-se com detalhes frescos de verão, prints com frases divertidas e bailarinas aquáticas.

Destaque ainda para a linha especial de banho Brothers & Sisters com fatos de banho em prints florais e riscas a condizer.