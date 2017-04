pub

Em tons neutros e suaves como o branco e o rosa claro, com alguns toques de amarelo pastel, a nova coleção de lingerie da marca Zara Home é uma proposta veranil irresistível. As peças apostam nos detalhes com renda e bordados, sempre em tons claros. As transparência são o toque de elegância que uma linha como a lingerie não dispensa. Percorra a galeria acima com as imagens da campanha, onde Constance Jablonski é a verdadeira protagonista.