Estamos em agosto, mas qualquer uma de nós já espreitou as novas campanhas de outono/inverno e já terá, pelo menos, uma wishlist. A Zara não é exceção e, depois de já ter sido falada em todos os sites de moda pelos brincos statement (enormes!) que são parte da nova coleção, revela agora um novo editorial, Nomad, que reúne algumas das peças-tendência da próxima estação fria. A inspiração oriental, que já vem da temporada anterior, está mais presente e original que nunca com cores e padrões fortes, dos casacos aos botins.

Depois de várias estações com uma aposta forte em tendências minimalistas, a Zara surpreende com uma nova coleção que recorda as origens da marca: mais padrões boémios, étnicos e orientais que se aproximam da tendência artesanal. As peças-chave são os quimonos bordados com detalhes em dourado, os casacos de pelo sintético em cores improváveis (como um verde amarelado) e os vestidos com padrões orientais em tons de laranja, amarelo e vermelho. Destacam-se os casacos de corte japonês, cintados, e com estampados florais. No fundo, a Zara faz uma viagem pelas culturas ancestrais, inspirada pela história criativa de marcas como Etro, Fendi, Isabel Marant ou Proenza Schouler.