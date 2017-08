À medida que a tecnologia evolui, também os consumidores se tornam mais exigentes. O e-commerce veio facilitar-nos a vida (e poupar-nos tempo), mas a indústria é obrigada a reinventar-se a cada instante para não ficar para trás. Marcas como a Gucci (e outras do grupo Kering) têm apostado nos seus serviços de compras online, garantindo entregas em apenas 90 minutos em grandes capitais com a ajuda do site de e-commerce português Farfetch.com.

Agora é a vez da Zara optimizar os seus serviços de entregas de compras online. A partir de hoje basta fazer a encomenda no site da marca espanhola de fast fashion e seleccionar a opção Same Day Madrid. Se fizer o seu pedido até às 14 horas, por mais 5,95 euros pode receber a sua encomenda em casa no próprio dia.

Para já esta opção só abre possibilidades para os dias úteis mas, além desta novidade, os prazos de entrega foram também reduzidos e todas as compras realizadas até à meia-noite vão passar a ser entregues no prazo de 24 horas. O novo serviço da Zara ainda só está disponível em Madrid, mas espera-se que chegue brevemente a Lisboa e a outras cidades.