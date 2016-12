pub

A coleção da XTI para a Primavera/Verão de 2017 destina-se tanto para homem como para senhora e passando pelas crianças.

Desde as carteiras aos sapatos, esta é uma coleção onde o bronze, o dourado e os tons terra predominam, mas sempre equilibrados com os clássicos branco e preto, assim como algumas variantes mais fortes como o verde, o rosa ou o azul. Onde as lantejoulas e os metalizados se equilibram com materiais mais discretos como a camurça ou a ganga. Onde as opções descontraídos para o dia a dia são completadas com opções mais sofisticadas e ideais para qualquer festa.