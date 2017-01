Com o aproximar do Dia dos Namorados, a Parfois revela as peças com pormenores mais românticos da coleção deste verão.

Will you be my Valentine?

Embalada por uma das ocasiões mais românticas do ano, a Parfois integra algumas peças que remetem para a ocasião do Dia dos Namorados. Os tons, que vão do rosa ao dourado, do bege ao vermelho, evidenciam pormenores como rosas bordadas nas carteiras, ou óculos de sol com formatos cat eye, mais sexy.



Be My Valentine faz parte da coleção para a próxima primavera/verão, e inclui não só os acessórios da Parfois como também peças de roupa, uma novidade que chegou no ano passado à loja do C.C. Colombo.